Агентство государственной собственности снова будет подчиняться Министерству экономики и инфраструктуры

Агентство государственной собственности снова будет подчиняться Министерству экономики и инфраструктуры

Агентство государственной собственности из-под управления правительством перейдет в ведение Министерства экономики и инфраструктуры. Соответствующий законопроект был принят сегодня в двух чтениях парламентом.

Переход Агентства госсобственности в ведение Министерства экономики и инфраструктуры позволит министерству координировать и контролировать деятельность агентства с целью повышения эффективности путем обеспечения создания механизмов надзора за деятельностью экономических объектов с государственным капиталом, внедрения механизмов снижения рисков коррупции и развития механизмов контроля на уровне учреждения, в том числе через применение процедур управления рисками.

Отметим, что ранее Агентство госсобственности имело статус центрального   органа власти, находящегося в подчинении правительства Республики Молдова, передаёт moldpres.md.

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