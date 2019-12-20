Агентство госсобственности вернули в подчинение правительства

Агентство госсобственности вернули в подчинение правительства

Агентство государственной собственности возвращается в подчинение правительства. Депутаты внесли в пятницу, 20 декабря, изменения в Закон об управлении и разгосударствлении госсобственности.

За проект проголосовали 55 депутатов, он предусматривает исключение текста ”подведомственное Министерству экономики и инфраструктуры” из статей 2 и 7 Закона.

По словам авторов проекта, изменение было осуществлено, в том числе, исходя из огромных полномочий и обязанностей, которыми в настоящее время наделено данное учреждение.

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