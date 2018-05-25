Агентство безопасности пищевых продуктов взялось за подготовку детских лагерей к летнему сезону

Так, сотрудники ведомства провели встречу с представителями администрации, а также с шеф-поварами детских лагерей отдыха.

Как сообщает пресс-служба агентства, встреча была организована для того, чтобы оценить ситуацию в отношении организации детского питания в лагерях. В ней приняло участие более 100 ответственных за питание детей лиц.

Как отметил директор НАБПП Георге Габерь, обеспечение хорошего питания в лагерях должно быть приоритетом для руководства и работников пищевых блоков. Он также сообщил, что этим летом будут открыты 80 лагерей. В них будут отдыхать около 60 тысяч детей и подростков. Это больше, чем в прошлом году, поэтому главной задачей НАБПП является обеспечение качественного питания во избежание случаев отравления.

В связи с этим также было подготовлено положение об оценке уровня подготовки пищевых блоков питания в лагерях. На их основе в течение всего лета инспекторы будут проводить внеплановые проверки.

Стоит отметить, что сотрудники агентства, а также инспекторы территориальных управлений, провели проверки 14 лагерей. В результате этого они выявили грубые нарушения в двух из них, что стало причиной их дисквалификации. В частности, пищевые блоки не соответствовали нормам с точки зрения безопасности пищевых продуктов, а также общего состояния помещений, которые требуют ремонта.