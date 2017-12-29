Агентство «Apele Moldovei» бьет тревогу: состояние малых рек из года в год все хуже

По словам специалистов, если не предпринять срочных мер, малые реки могут оказаться на грани исчезновения.

Агентство «Apele Moldovei» обращает внимание граждан на то, что за последние годы ситуация вокруг малых рек серьезно ухудшилась. Специалисты убеждены, что в первую очередь виновны в этом органы местного самоуправления, которые нерационально используют участки вдоль русел малых рек.

К ухудшению, правда, привело и изменение климата. Немаловажную роль сыграло и санкционированное и несанкционированное строительство озер по течению рек, сообщает ipn.md.

Представители Агентства «Apele Moldovei» отметили – будущее малых рек зависит от сотрудничества всех пользователей воды и тех, кто занимается менеджментом водных ресурсов.

Стоит отметить, что территорию Республики Молдова пересекает более 3600 постоянных рек, малых рек и ручьев протяженностью более 16 тыс. километров. 9 рек превышают длину в 100 км, остальные имеют менее 10 км.