Африканская чума свиней: в селе Чадыр-Лунгского района объявлен карантин (ВИДЕО)

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Очередная вспышка африканской чумы свиней (АЧС) выявлена в селе Бешгиоз Чадыр-Лунгского района. 12 марта в домовладении при въезде в село был обнаружен факт падежа двух свиноматок.

Как отметили на брифинге в Комрате эксперты ветеринарных служб и Агентства по безопасности пищевых продуктов в Гагаузии, утром 15 марта было принято решение объявить в селе Бешгиоз карантин.

Сегодня в селе Бешгиоз будут установлены три блокпоста, где все транспортные средства будут проходить дезинфекцию. Там будут дежурить посты полиции и карабинеры. Запрещены движение и перевозка животных в рамках населённого пункта и из населённого пункта, – отметил заместитель председателя Исполкома Вадим Чебан. Принятые меры по ликвидации очага заражения предусматривают также запрет на убой свиней в домашних условиях. Убой можно будет осуществлять только в авторизованных убойных пунктах, – добавил Чебан.

Руководитель филиала ANSA Михаил Тукан добавил, что вирусом АЧС заражаются только свиньи. Для других животных и для людей это заболевание опасности не представляет, передаёт gagauzinfo.md.