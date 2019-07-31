Африканская чума свиней в Кагульском районе: в НАБПП подтвердили 5 случаев заболевания

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Специалисты НАБПП подтвердили 3 положительных результата на наличие АЧС у 3 домашних свиней в селе Крихана Веке Кагульского района (частное хозяйство с 20 свиньями) и 2 положительных результата в селе Бурлачены Кагульского района.

На территориях принимаются необходимые меры по ликвидации вспышек с привлечением всех районных структур и специалистов НАБПП, передаёт realitatea.md. Ведётся учёт домашних свиней в охраняемых зонах и зонах наблюдения.

Ветеринарными специалистами были уничтоженывосприимчивые к АЧС животные в частном хозяйстве села Крихана Веке. Также была проведена дезинфекция помещений, где содержались свиньи.