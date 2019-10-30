Афонский проводник

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О духовном становлении уроженца АТО Гагаузия

Один из учёных назвал гагаузов «охранным отрядом Византии» за то, что этот тюркоязычный народ сохранил православную веру, находясь под игом Османской империи.

До сих пор в самом маленьком гагаузском селе Баурчи Чадыр-Лунгского района на воскресную литургию собирается большинство жителей. За последние 20 лет только в Чадыр-Лунге построены четыре храма, в том числе и единственный в Гагаузии Свято-Димитровский женский монастырь. Несмотря на небольшую численность населения, все церкви здесь переполнены: гагаузы – народ верующий по сути, а не по названию…

Зов божий

Известный краевед и историк из Баурчи Константин Курдогло, издавший немало книг о малоизученных страницах своего края, рассказал «АиФ в Молдове» о своём односельчанине Валерии Капсамуне, судьбу которого изменило пение в церковном хоре.

Говорят, когда Бог наделяет человека талантом, он посылает ему зов. Человек должен услышать это послание, откликнуться на него и не погасить огонь, который ему направляется свыше. Валера этот зов услышал в раннем детстве. Ему с малых лет нравилось ходить с мамой на службу в Свято-Николаевскую сельскую церковь, а потом дома петь фразы из услышанных в храме веры песнопений. Голосистого мальчугана вскоре заметил настоятель храма протоиерей Димитрий Келеш. Под его присмотром мальчишка стал регулярно ходить в церковь, учить молитвы, причащаться, а потом и петь в церковном хоре.

После окончания школы Валерий мечтал пойти учиться пению, но желание служить в церкви взяло верх над музыкальным увлечением. Через какое-то время его приняли алтарником в Тираспольский кафедральный собор Рождества Христова. После трёх лет служения иподиаконом у архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Юстиниана, Валерий получил благословение на учёбу в Греции.

Около двадцати лет Валерий Капсамун живёт на две страны – в Молдове и в Греции. Он служит на Афоне проводником для паломнических групп из России и стран СНГ. Вторая его миссия – ещё более важная и ответственная. Отменное знание нескольких языков помогло ему стать переводчиком для делегаций греческого духовенства во время их зарубежных визитов. За заслуги перед церковью он награждён медалями в честь 200-летия Молдавской митрополии и Паисия Величковского…

Через тернии – в теологию

Около двадцати лет Валерий Капсамун живёт на две страны – в Молдове и в Греции. Валерий служит на Афоне проводником для паломнических групп из России и стран СНГ. Вторая его миссия – ещё более важная и ответственная. Отменное знание нескольких языков помогло ему стать переводчиком для делегаций греческого духовенства во время их зарубежных визитов. За заслуги перед церковью он награждён медалями в честь 200-летия Молдавской митрополии и Паисия Величковского и наградами других стран.

– В начале 2000-х годов мы, пятеро молодых парней, прибыли в Салоники в Аристотелевский университет, где уже учились трое наших ребят из Конгаза. Они одними из первых из Гагаузии поступили в греческий университет. Я выбрал факультет теологии, кафедру богословия. Стипендии не было, друзья помогли мне, обеспечив жильём и питанием. Я учился и параллельно трудился на двух работах: мыл машины и заправлял их. Очень уставал, но учёбу не бросал, и ещё пел в церковном хоре, – рассказывает собеседник «АиФ в Молдове».

На Святой горе

Учась в университете, Валерий как-то с земляками отправился на пароме на Святую гору Афон, подарившую миру тысячи святых подвижников, почитаемых и безвестных, и где собраны важнейшие святыни православного мира. Монастырь Ватопед с его реликвиями и одним из самых лучших хоров на Святой горе поразил Валерия.

Студенты стали часто приезжать на полуостров – познакомились с монашествующими, подружились. Святогорцы помогли гагаузским ребятам освоиться и привыкнуть к жизни в Греции, поддерживали их материально и духовно. К окончанию университета у Валерия было только одно желание – служить в этом оплоте духовности, где даже воздух и дивная природа пропитаны духом подвижников и преподобных старцев, освятивших своим пребыванием каждую пядь афонской земли.

В 2009 году иеромонах Павел, духовник Валерия, сказал своему воспитаннику, что ему разрешено служить и работать на Святой горе. Это была самая большая радость, которую молодой человек испытал.

Вот уже восемь лет наш земляк сопровождает паломников по афонским монастырям и скитам, показывая им порой самые труднодоступные места, куда можно добраться только с помощью каната. Погода на Афоне не всегда ласковая и приветливая: осенью и зимой – туманы, дожди и снега. Горная местность и штормовые ветра с моря добавляют сложности во время переходов. Но после восхождения паломники всегда остаются признательны проводнику за моральную и физическую поддержку, за высокий уровень обслуживания. А среди гостей немало известных и влиятельных людей из разных стран. Например, в прошлом году Валерий сопровождал группу из Молдовы, во главе которой был президент РМ Игорь Додон, во время их трёхдневной поездки на Афон…

Кстати, в истории монашеской республики впервые глава государства совершил восхождение на вершину Святой горы, расположенной на высоте 2033 метров над уровнем моря. Помолившись в храме Преображения, паломники спустились к келье Панагии, куда, по преданию, восходила сама Божия Матерь. Там глава Молдовы передал в дар афонским монахам копию Гербовецкой чудотворной иконы Божией Матери, считающейся покровительницей Молдовы…

Авторитет уровня президента

Можно только удивляться, откуда Валерий черпает силы и как находит время для своей семьи. Жена Валентина и сын Максим, самые дорогие для него люди, живут в Гайдарах.

– Круглый год нахожусь в разъездах и на встречах, но я выбрал этот путь и иду по нему, несмотря на трудности, – говорит В. Капсамун. – Жена у меня хорошая, верующая. Она понимает меня и поддерживает, но сыну тяжело мириться с моим отсутствием – часто обижается, что меня нет рядом. И это трудно переносить.

Но как бы Капсамун ни был занят, он всё сделает для своей семьи и односельчан, убеждён житель села Гайдары Фёдор Слав. Фёдор знает Валерия не один десяток лет. Оба родились в Баурчи, выбрали жён из Гайдар и там пустили свои корни. Благодаря односельчанину, Фёдор несколько раз побывал на Святой горе.

– У Валерия на Афоне такой авторитет, как у президента Игоря Додона в Гагаузии, – шутит Фёдор. – В храмах Греции его все знают, всюду принимают как очень большого и уважаемого человека. Такого отношения к себе смог добиться гагаузский парень из маленького села только упорным, кропотливым трудом и редкой добротой своего сердца.

Валерий богат друзьями и щедр на помощь. Приезжает он домой всегда с подарками для храмов в Баурчи и Гайдарах. Дарит церковную утварь, одеяния священнослужителям. Оказывал помощь церкви в Гайдарах – от озеленения до покупки икон и престола. Когда в селе отсутствовал пожарный пост, В. Капсамун добился, чтобы в нём появилась своя пожарная машина. У одного сельчанина обнаружили опухоль головного мозга – и афонский проводник организовал ему перелёт в Германию и несколько часов сидел на телефоне, ведя переговоры об его размещении в немецкой клинике…

КОММЕНТАРИЙ

Народная часовня

Илья Киося, примар села Гайдары:

– С Афоном наше село связывают невидимые нити. В этом году паломники привезли со Святой горы в сельский храм икону преподобного Феофила Мироточивого, который причислен к лику святых и является гагаузом по происхождению.

Житель нашего села Валерий Капсамун бо`льшую часть времени находится на Афоне, но при этом умудряется что-то делать и для Гайдар. В 2015 году он предложил построить при въезде в село часовню, чтобы каждый въезжающий знал, что здесь живут православные христиане, а покидающие родной дом могли бы в часовне помолиться перед большой дорогой… Капсамун вместе с местным батюшкой взялись за дело и довели его до конца. У стройки появилось много спонсоров из числа земляков, живущих в разных странах. Большую сумму вложил и сам инициатор проекта, имеющий большое количество друзей, многие из которых захотели внести свой вклад в благое дело. Часовню возводили методом народной стройки: от фундамента до крыши она сделана руками самих гайдаровцев, среди которых много отличных мастеров. Стройка всех очень сплотила. А через шесть месяцев в присутствии всего народа мы освятили часовню. Теперь проезжая мимо, радуешься получившейся красоте.

Татьяна СОЛОВЬЁВА