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Все аффилированные АО “Молдовагаз” предприятия будут реорганизованы путём создания единого ведомства. Это является одним из приоритетов компании в 2020 году, передаёт ipn.md.

Как заявил председатель Административного совета АО “Молдовагаз” Вадим Чебан, приоритетом на текущий год является реорганизация предприятий по транспортировке газа и поставщика “Молдовагаз”. Кроме того, в этом году планируется и разделение операторов транспортных систем, предусмотренное действующим законодательством.

В пресс-релизе компании также отмечается, что отдельный проект будет направлен на развитие автозаправочных станций со сжатым природным газом на всей территории страны, в том числе путём обеспечения партнёрских отношений с органами местного публичного управления.