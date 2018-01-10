Афера века по-молдавски

Kroll-2: на бануцу правды, остальное – туман

В последние дни активно обсуждаются отдельные фрагменты из последнего отчёта компаний Kroll и Steptoe & Johnson, опубликованные Национальным банком Молдовы 21 декабря. Остальное решили засекретить, так как полное раскрытие информации якобы затруднит дальнейшее расследование…

Ширма из Шора?

Главным организатором хищения назначен Илан Шор, мэр Оргеева. Однако терзают смутные сомнения: его фигура явно не тянет даже на небезызвестного Фунта, зицпредседателя фирмы «Рога и Копыта» из «Золотого телёнка» И. Ильфа и Е. Петрова. Ибо ни в одной компании, будь то акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, Шор не являлся исполнительным директором. А по действующему законодательству именно на руководителя и главного бухгалтера возлагается полная правовая ответственность за деятельность возглавляемого ими юридического лица. В свою очередь акционер или совладелец SRL несёт ответственность лишь в части доли своей собственности.

Именно поэтому Илан Шор до сих пор «не укрылся в Израиле», как недоумевают или подозревают многие. Ведь это государство, как известно, своих граждан не выдаёт. Более того, он чувствует себя уверенно, заявляя: «Практически всё, о чем так громко и «сенсационно» говорит Kroll, я представил следствию. В том числе и то, что мои банки и структуры использовали как инструменты. Ни реальные бенефициары, ни следы основной массы денежных средств в этом „отчёте“ так и не были выявлены». И далее он сообщает, что его адвокат уже подал иск против компании Kroll в Верховный суд Лондона: «Kroll неоднократно попадалась на незаконном сборе информации, шантаже, подтасовке данных и заказных расследованиях с заранее определёнными результатами. Судя по всем признакам, подобный заказ Kroll выполняет и в отношении меня».

Дело… за малым

Не являясь адвокатами И. Шора, не стремясь приуменьшить его преступные деяния, если таковые будут доказаны в ходе дальнейших судебных разбирательств, постараемся выделить ключевые моменты в этой афере века, как её окрестили. А затем уже читатель пусть сам решает, насколько то, что нам пытаются внушить посредством медийного прессинга, соответствует действительности.

Отметим: пока ни одного лея из похищенных так и не возвращено! Зато о намерении пополнить бюджет за счёт конфискаций особняков и земельных участков неназванных махинаторов аферы в интервью Europa Libera уже браво заявил министр финансов Октавиан Армашу.

Вот только почему до сих пор этого не сделано или не делается? Ведь все детали этого хищения давно известны Национальному центру по борьбе с коррупцией. Ещё в феврале 2015 года начальник следственного управления Богдан Зумбряну, ныне глава НЦБК, с апломбом отрапортовал: «Картина того, как были выведены деньги из BЕМ в Banca socială и затем переправлены за пределы Молдовы, ясна. Известны имена людей, подписавших контракты, есть и сами контракты. Теперь дело за малым – доказать умысел людей, присвоивших эти деньги, или передать их – не безвозмездно, конечно, – третьему лицу».

А когда появился первый отчёт Кролла, то и тогдашний глава НЦБК Виорел Кетрару также резюмировал, что, мол, всё накопанное заморскими сыщиками ему хорошо известно и элементов новизны не содержит.

Тут возникает резонный вопрос: почему же тогда многочисленные подельники «аферы века» до сих пор не на тюремных нарах? Да потому, сдаётся, что если бы даже часть из них начала давать правдивые показания, то очень скоро вышли бы на «паханов» преступного синдиката. Поэтому Богдану Зумбряну, Виорелу Кетрару и прочим блюстителям закона уже давно и наверняка разъяснили, у кого они в шестёрках.

Да простят читатели за подобный жаргон, но в этом случае он пришёлся как-то кстати…

По следам мошенников

А теперь хронология ключевых моментов сговора.

В ноябре 2014 года правительство Ю. Лянкэ принимает секретное постановление о предоставлении Нацбанку государственной гарантии под кредитование 9,5 млрд леев. И НБМ незамедлительно на всю эту сумму оформляет займы под ничтожные 0,1% годовых, как бы забыв, что ставка рефинансирования (им же установленная на тот период) была 3,5%, а общий дефицит ликвидности в этих трёх банках не превышал и двух миллиардов.

В свою очередь Banca de Economii, Unibank, Moldova Agroindbank, Moldindconbank и Victoriabank скребут по сусекам и выгребают всё, что можно и нельзя, и посредством слива ресурсов формируют в Banca Socială пул в 17,8 млрд леев. Это отражено в бухгалтерских балансах банка на 30 октября и 30 ноября 2014 года, когда по строке 140 Altе асtivе 60,6 млн леев трансформируются в 17 млрд и 854 млн леев.

А далее, как отмечает это Kroll, часть этой суммы ушла на закрытие ранее взятых заимствований, а 13,3 млрд леев 25-26 ноября были перечислены в виде кредитов пяти мелким фирмам: Danmira – 2,7 млрд, Davema-Com – 3,2 млрд, Voximar-Com – 2,5 млрд, Contrade – 2,3 млрд и Caritas Group – 2,6 млрд леев. И это при том, что в соответствии с действующими нормативными документами сотрудники банка не имели права ни при каких обстоятельствах выдавать одному заёмщику сумму, превышающую 70 млн леев. Об этом безусловном табу осведомлены даже студенты вузов, не говоря уже о кредитных инспекторах, юристах и руководстве банка. Тем не менее все они осознанно пошли на преступление, как и водитель автомобиля, который едет на красный свет. К тому же и залоговые обязательства у этих фирм были не только откровенно липовыми, но и их никто не удосужился перепроверить.

Подозрительная забывчивость!

Об этих фигурантах теперь даже не вспоминают, акцентируя общественное внимание на ВЕМ и Шоре. В итоге вся эта шайка-лейка по-прежнему на свободе, включая и руководство пяти поименованных фирм, сотрудников НБМ, через расчётно-кассовый центр которого незамедлительно проводились данные транзакции. А ведь увидев в платёжных поручениях запредельные суммы, они просто обязаны были не только проинформировать правоохранительные органы, но приостановить их проводку. Именно этого требует Закон РМ о борьбе с терроризмом и отмыванием денег от 2007 года, который установил планку для любых сомнительных перечислений, превышающих

500 тысяч леев.

На скамье подсудимых должны были оказаться и сотрудники правительства, которые, помимо первого гарантийного обязательства в 9,5 млрд леев, оформили и второе, также секретное. В итоге 30 марта 2015 года к прежним вливаниям из государственной казны добавили ещё 5,34 млрд леев. В свою очередь часть этой суммы была направлена на закрытие межбанковских кредитов Moldova Agroindbank, Moldindconbank и Victoriabank.

Поэтому в дальнейшем эти банки как бы выпали из преступной схемы и о них сегодня стараются не упоминать.

А теперь, уважаемые сограждане, чисто риторический вопрос: по Сеньке ли шапка?

То бишь по силам ли было Илану Шору, «склонить» к своему преступлению целых два правительства (Юрия Лянкэ и Кирилла Габурича), шесть крупнейших банков страны и аппарат НБМ – всё для того, чтобы без сучка и задоринки они отыграли свои партии в беспрецедентном ограблении собственного государства при полнейшем анабиозе НЦБК, прокуратуры и СИБа?

Да плюс к этому следует тут добавить и утверждение лидера ПДС Майи Санду о том, что больше всех на принятии государственных гарантий для выдачи кредитов трём банкам без использования защитных механизмов от правонарушений настаивал председатель парламента и Андриан Канду!

Может быть, ей лучше знать?

КСТАТИ

Как с гуся вода…

Как следует из того же причёсанного доклада Kroll, «группа Шора» включала 77 компаний и ряд физических лиц. Она владела Banca de Economii, Unibank и Banca Socială и руководила процессом отмывания денег. В целом с 2012 по 2014 год эта группа в общей сложности получила заимствований на 2,9 млрд долларов. Причём к ноябрю 2014 года доля кредитов «группе Шора» в этих трёх банках составляла 80%. А это уже не похищенный миллиард, который всю страну поставил буквально на уши, а почти втрое больше! Да и доходы государственного бюджета на 2018 год закладываются на треть меньше этой суммы. И прямые иностранные инвестиции во внутреннюю экономику за последний год – в двадцать раз меньше!

При этом у нас всерьёз рассуждают о том, что в Молдове улучшается инвестиционный климат. Но на самом деле страна не только не развивается, а и вынуждена с протянутой рукой побираться по всему миру. Поэтому утверждение о гуляющих 2,9 млрд долларов – явный плевок не только в адрес правоохранительных органов, а и в систему управления государства в целом. Однако им всё – как с гуся вода.

Михаил Пойсик, доктор экономики, АНМ