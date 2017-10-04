АЕИ-4 возрождается?

Мы — полуколония. А в полуколонии правят марионетки.

После провального митинга псевдооппозиции стало ясно, что у правых нет лидера, месседжа, чёткой программы, людей, ресурсов. А самое главное — желания реально бороться с режимом.

Найдите отличие?

На днях спикер Канду явил себя народу, негодуя по поводу диванной оппозиции.

Мол, не знаю, чего ещё хотят PAS, Платформа DA, ЛДПМ! Всё сделали, а они недовольны!

Обратилась ЛДПМ в КС с просьбой внедрить прямые выборы президента — вот вам!

На митингах Платформа DA просила изменить систему выборов — ну так изменили!

Хотела Платформа DA меньше депутатов в парламенте — так вот, сам Плахотнюк предлагает 51 депутата вместо 101! Дескать, 51 дешевле обойдётся, чем 101!

Нужно было поддержать на выборах Санду — снялся Лупу, Плахотнюк призвал за неё голосовать!

Нужны были деньги — да не проблема! Илан Шор перечислил, беда — что вышло наружу из-за идиотизма И. Гроссу!

Нет у Jurnal TV офиса — так сам Плахотнюк предложил найти по доступной цене!

Были в Генпрокуратуре дела на лидеров PAS по поводу закупки камер для БАКа, автобусов — ну и где же они?!

Нужно запустить быстрей ТВ-8, воспевающий Санду, — да бога ради! Партию PAS регистрируем за три дня, ТВ — за два!

Нечем бить по оппонентам — так Канду предлагает PAS/Платформе DA доступ к государственной информации, возможно, даже секретной!

Единственное отличие между проевропейской Демпартией и проевропейскими ЛДПМ, PAS, Платформой DA в том, что первая — у власти, остальные — в оппозиции.

Санду и Нэстасе за евроинтеграцию — так Демпартия идёт дальше: готова прописать это в Конституции!

Они за НАТО — так Демпартия открывает офис НАТО!

Они русофобы — так ДПМ высылает 5 российских дипломатов, объявляет персоной нон грата Рогозина. Кто ещё так бочку катил на Россию?!

Они унионисты — так карманный КС демократов отменил молдавский язык в Конституции!

Ну что ещё мешает будущему альянсу? Ах да — президент…

Как работает тандем

Вы только взгляните, как мило спелись Плахотнюк и «борцы с Плахотнюком».

Все они «борясь» с Плахотнюком, требуют ареста И. Додона! Требуют они это каждый день, каждый час, по любому поводу и без оного. Про арест или отставку лидеров ДПМ — ни слова…

И борьбу против И. Додона они начали с момента его инаугурации — и ни днём позже!

19 января — то есть сразу после встречи И. Додона с В. Путиным — 35 НПО потребовали от власти, то есть Плахотнюка, принять меры против президента за предательство Родины. Среди них IPP, ADEPT, IDIS Viitorul, Promo-Lex, APE — то есть советники Филата, Лянкэ и экс-чиновники ДПМ времён кражи миллиарда.

25 января Думитру Алайба, экс-советник Влада Филата по экономике, ныне управляющий по соцсетям у Майи Санду, потребовал от ГП и СИБ привлечь к ответственности Додона за предательство Родины.

3 апреля Д. Алайба опять обращается в ГП, требуя уголовного дела за предательство Родины Додоном.

4 апреля плахотнюкская ODIP и Анатол Шалару запустили кампанию по сбору подписей по отставке Додона. Главное обвинение — предательство Родины.

18 мая Гимпу требует отставки Додона «за нарушение Конституции» — участие в Параде Победы 9 Мая и т. д.

15 июня вице-председатель «Нашей Партии» Илиан Кашу заявил, что его партия готова подписаться под требованием об отставке Игоря Додона.

29 июня фин «кукловода» Андриан Канду угрожает Додону импичментом.

24 июля экс-советник Тимофти также обвиняет Додона в предательстве Родины.

27 июля — решение плахотнюкского КС по аннулированию референдума президента. КС считает, что Игорь Додон нарушил 2 Статью Конституции, то есть узурпировал власть!

20 августа Михай Гимпу и ЛП требуют от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело против Додона по статье «предательство Родины».

25 августа плахотнюкская газета «Тимпул» потребовала от ГП и СИБ осудить Додона за предательство Родины.

29 августа PAS (Майя Санду) обратилась в Генпрокуратуру, требуя открыть уголовное дело на Игоря Додона по статье «предательство Родины».

21 сентября Михай Гимпу потребовал в парламенте отправить Игоря Додона в отставку за нарушение Конституции. Объявил о сборе подписей.

22 сентября законопроект по уголовному преследованию президента в случае невыполнения решений КС предложил Лянкэ (PPEM).

26 сентября уголовного преследования потребовал Нэстасе (Платформа DA).

27 сентября портал deschide.md, близкий Шалару и Плахотнюку, потребовал осудить Додона за предательство Родины.

Кто войдёт в АЕИ-4?

Приехали! Лохотрон уже никто не скрывает.

28 сентября М. Лупу открыто заявил, что ДПМ готова создать альянс с Нэстасе и Санду. Мол, с ПСРМ — нереально, они за ЕАЭС, а с Нэстасе и Санду — реально. Они за ЕС.

Ну, раз посол США сказал «надо», значит надо.

АЕИ-4 — это будет совершенно другая власть.

Спикером был Канду — станет Санду. В КС был Тэнасе — станет Нэстасе (Платформа DA). В Минюсте был Чеботарь — будет Чиботару (лидер ЛДПМ).

Теперь вы понимаете, почему в Молдове такая жёсткая борьба идёт между псевдооппозицией и олигархами!?

Унионистская ODIP готова порвать Владимира Георгиевича! Мать лидера ODIP, по некоторой информации, работает в Victoriabank!

Гимпу, лидер ЛП, тоже объявил войну олигарху! Даже в оппозицию ушёл!

В этой неравной борьбе ему будет помогать Корнелиу Гимпу, его племянник, который много лет работал вице-председателем Victoriabank. Ну и, конечно, мать Дорина Киртоакэ, которая работает в том же банке.

Помогают ему и. о. министра обороны либерал Г. Галбур, и. о. министра транспорта Букэтару (сейчас он в Мин-

экономики), вице-министр экологии Апостол, председатель Счётной палаты Унтилэ, директор СИБ Бэлан, директор МЖД Топалэ (нанаш Сажина), член КС В. Попа.

Жёстко борется и PAS (Майя Санду). Виржил Пысларюк ведёт борьбу с Демпартией из тёплого кресла члена политбюро PAS. А вот его супруга, Алла Пысларюк, борется жёстко с Плахотнюком из кресла начальника департамента СМИ при Минобразовании!

Воронин тоже в жёсткой оппозиции… к собственным активам.

12 декабря 2016 г. Glorinal Imobil подписала контракт о реконструкции парламента на сумму 118 187 192 лея. Компания, по данным ZdG, близка к О. Воронину.

5 января 2017 года офис ПКРМ по улице Армянской был отчуждён в пользу «кукловода».

Санду + Нэстасе +Плахотнюк = АЕИ-4!

Ну, что скажете? Есть ещё сомнения в том, с кем на самом деле борются эти господа?

Для чего это делается, спросите вы?

Ответ на поверхности. На самом деле, критикуя президента, эти господа выводят «кукловода» из-под удара. На фоне президента, которого критикуют и обвиняют во всех грехах, он кажется вполне чистеньким и даже респектабельным.

Ну а если президент будет сопротивляться, блокировать инициативы олигархов, тогда на него заведут кучу уголовных дел. За предательство Родины, то есть олигархов. Или обвинят в узурпации власти!

А там глядишь — и АЕИ-4 можно будет слепить. Ведь за «кукловодом» — Госдеп. И за правой оппозицией — Госдеп.

А как может одна марионетка Госдепа воевать против другой?

Да и кто позволит реальную борьбу?

И когда некоторые левые «оппозиционеры» и аналитики утверждают, что, дескать, оппозиция раздроблена, что она должна бороться с В. Плахотнюком за освобождение страны, невольно озаряет улыбка.

Неужели кто-то всерьёз думает, что В. Плахотнюк не пройдёт в парламент, независимо от системы выборов? Может, хотите поспорить?

И неужели кто-то предполагает, что Санду, Нэстасе, Шалару создадут альянс не с Плахотнюком, а с Додоном или Усатым? А почему в 2010-м не создали? А в 2014-м? А в 2015-м — на местных? А в 2016-м — на президентских?

Ответ прост. Потому что так говорил посол США. Точка. Так было, так есть и так будет.

Мы — полуколония. А в полуколонии правят марионетки. И если кто-то не вписывается в игру хозяев, его уничтожают под любым предлогом.

На самом деле кампания по дискредитации президента началась с момента его избрания. И координируется она из одного всем известного посольства. И все критиканы либо на грантах посольства, либо в уголовных делах — по команде того же посольства.

Ну не нравится послу, что президент дружит с В. Путиным, ратует за вступление в ЕАЭС, за нейтралитет, за независимость! Вот и была дана команда «фас». Вот и полились потоки лжи, манипуляций, оскорблений, обвинений, угроз.

Всё остальное — «предал», «продал», «украл», «прогнулся» и бог еще знает что ещё — от лукавого. И даже критиканы это понимают…

Богдан Цырдя, политолог