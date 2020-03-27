Адвокаты, нотариусы и судебные исполнители обязаны работать в период чрезвычайного положения

Адвокаты, нотариусы, судебные исполнители обязаны в период чрезвычайного положения обеспечить непрерывность своей деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, согласно распоряжению от 26 марта Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Комиссия приняла решение, что с 27 марта несоблюдение этого обязательства в течение всего срока действия чрезвычайного положения представляет собой дисциплинарный проступок, который наказывается исключением из профессии в соответствии с условиями и процедурой, установленными действующим законодательством, применимым к каждой профессии.

– Прекращение чрезвычайного положения не снимает дисциплинарную ответственность, согласно положениям распоряжения Комиссии по ЧС, – говорится в документе.

В то же время руководящие органы упомянутых профессий примут необходимые меры для координации деятельности членов профессии на период чрезвычайного положения и будут проверять соблюдение обязательств, предусмотренных Комиссией по ЧС. Министерство юстиции будет контролировать выполнение этих решений, а в случае несоблюдения предписаний глава ведомства имеет право инициировать дисциплинарные процедуры в отношении вышеупомянутых лиц, пишет moldpres.md.

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