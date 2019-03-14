Адвокаты Филата потребовали пересмотра его дела

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Заседание суда по первому делу, возбужденному против экс-премьера, все-таки состоялось вчера. Адвокаты Влада Филата потребовали пересмотра дела.

Судьи рассмотрели такую возможность в рамках вчерашнего заседания, но не высказались в этом отношении. Следующее заседание состоится 28 марта, пишет realitatea.md.

Напомним, что вчера адвокаты Влада Филата потребовали отзыва двух судей – Сергей Лазаря и Андрея Некулче – который входили и в состав судейской коллегии, рассматривавшей первое дело и вынесшей вердикт в его отношении. Требование, однако, было отклонено как необоснованное.