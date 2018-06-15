Адвоката из Бельц арестовали при получении взятки в 600 долларов

За эти деньги женщина-адвокат должна была повлиять на прокуратуру и обеспечить более мягкий приговор фигуранту уголовного дела.

По данным Национального антикоррупционного центра, в конце мая текущего года представительница закона, будучи в сговоре с пока не установленным следствием человеком, вымогала и получила денежные средства. Взамен она обещала повлиять на прокуроров и добиться смягчения приговора в отношении обвиняемой.

В результате следственных мероприятий, женщину поймали с поличным при получении взятки в размере 600 долларов и задержали на 72 часа. По факту извлечения выгоды из влияния возбуждено уголовное дело. Если суд признает вину адвоката, то ей грозит до 6 лет лишения свободы.