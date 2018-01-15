Адвокат в Дондюшанах обещал за 5000 евро повлиять на исход уголовного дела

Коррупционные действия мужчины, однако попали в поле зрения НАЦ.

Адвокат в Дондюшанах был задержан офицерами Национального антикоррупционного центра в момент получения взятки. Мужчина подозревается в торговле влиянием.

Так, адвокат пообещал за 5000 евро оказать влияние на прокурора в Унгенах, который сможет вмешаться в исход уголовного дела и добиться освобождения родственника клиента, сообщает stirilocale.md.

Адвоката задержали в момент получения первой половины суммы – 2500 евро.

На данный момент он арестован на 72 часа. В случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее житель столицы был задержан офицерами Национального антикоррупционного центра по подозрению в оказании влияния посредством подкупа судей.