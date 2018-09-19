Адвокат остался без лицензии, взяв у клиента 3 тысячи евро и не выполнив обязательства

Мужчина пожаловался Комиссии по этике и дисциплине Ассоциации адвокатов, что адвокат Валериу Мелека получил от него суммарно 1000 евро и 40 300 леев в обмен на предоставление юридической помощи.

Деньги были вручены адвокату в кафе, и единственным подтверждением их передачи была расписка. Адвокат не подписал контракт с клиентом и не выдал фискальный чек, пишет bizlaw.md.

Заявитель утверждает, что нарушения, допущенные адвокатом, заставили усомниться в его целостности. Клиент, просмотрев официальный сайт Ассоциации адвокатов, обнаружил, что адвокат не был включен в списки допущенных к деятельности в 2018 году. Мужчина решил решил отказаться от всех дел с Мелекой и потребовать полного и немедленного возврата денег.

Заявитель утверждает, что ответ адвоката был совершенно неожиданным: он утверждал, что за один день вложил все полученные деньги в ювелирный бизнес, и не может их вернуть. Более того, по словам заявителя, адвокат вел себя нахально, открыто насмехался над обманутым клиентом и его супругой, намекая на то, что никто не может обязать его вернуть деньги.

Когда с адвокатом связались представители Комиссии по этике и дисциплине, он заявил, что не намерен приходить на заседание и согласен на исключение из ассоциации, так как устал в ней работать. В итоге лицензия Валериу Мелеки была аннулирована.