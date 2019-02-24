Адриан Лебединский: За будущее, за перемены и за достойную жизнь в Молдове (ВИДЕО)

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Кандидат Партии социалистов по одномандатному округу №29 (Центр и Рышкановка) Адриан Лебединский проголосовал на своём избирательном участке.

По словам социалиста, он проголосовал за будущее, за перемены, которые необходимы всем гражданам Молдовы, за достойную жизнь.

– Желаю, чтобы мы были признаны на международном уровне, чтобы вернулись домой те, кто покинул родину и кто хочет видеть своё будущее здесь, в Молдове, – отметил Лебединский.

Напомним, сегодня в Молдове проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.