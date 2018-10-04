Адриан Лебединский – кандидат в депутаты ПСРМ по одномандатному округу №29 (ВИДЕО)

Социалисты продолжают представлять своих кандидатов в депутаты Партии социалистов по одномандатным округам в Кишиневе.

Сегодня в рамках митинга в столице был представлен еще один кандидат – на сей раз по одномандатному округу №29, включающему сектора Центр и Рышкановка. Им стал действующий депутат Парламента РМ Адриан Лебединский. Его кандидатура была поддержана единогласно собравшимися.

– Адриан Лебединский – человек команды, который активно участвует в работе парламентской фракции ПСРМ, он автор нескольких важных инициатив, способствующих решению насущных проблем жителей нашей страны. Уверена, что его работа на благо граждан будет продолжена, – отметила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.

Кандидат поблагодарил своих коллег и граждан за оказанное доверие и отметил, что социалисты должны победить на предстоящих выборах, чтобы Молдова развивалась и крепла как государство.

Напомним, выборы в парламент страны пройдут 24 февраля 2019 года.