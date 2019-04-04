Администрацию столичного фитнес-клуба оштрафовали за незаконную установку камер, снимавших клиентов

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Администрация столичного фитнес-клуба была оштрафована на 6 500 леев за ненадлежащую обработку персональных данных клиентов посредством системы видеонаблюдения.

Представители Национального центра по защите персональных данных установили, что система видеонаблюдения, которая фиксирует изображения клиентов, была установлена незаконно. Кроме этого, в раздевалках и в проходах к душевым кабинкам были установлены устройства, имитирующие камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-служба Национального центра по защите персональных данных.

В связи с этим сотрудники Национального центра по защите персональных данных распорядились изъять имитирующие камеры устройства. Кроме этого, администрацию фитнес-клуба проинформировали об их обязанности уведомлять компетентные органы при установке систем наблюдения, которые могут содержать персональные данные. Суд принял решение применить санкции в отношении администрации фитнес-клуба в виде штрафа в размере 6 500 леев.