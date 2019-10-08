Администрация президента запустит пакет мер, направленных на содействие экономическому росту Молдовы

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Об этом глава государства заявил на встрече с представителями Миссии МВФ.

Игорь Додон, в частности, отметил, что “Республике Молдова нужна финансовая поддержка со стороны традиционных партнеров; мы будем находить возможности для расширения географии потенциальных доноров на институциональной или двусторонней основе, однако главный упор будет сделан на внутреннюю политику, нацеленную на экономическое развитие, расширение налоговой базы и повышение инвестиционной привлекательности, исходя из национального интереса страны”.

– В этом контексте проинформировал членов команды МВФ о нашем намерении в ближайшее время запустить пакет мер экономического характера, направленных на содействие экономическому росту Молдовы, – добавил он.