Администрация президента запустит пакет мер, направленных на содействие экономическому росту Молдовы

Администрация президента запустит пакет мер, направленных на содействие экономическому росту Молдовы

Об этом глава государства заявил на встрече с представителями Миссии МВФ. 

Игорь Додон, в частности, отметил, что “Республике Молдова нужна финансовая поддержка со стороны традиционных партнеров; мы будем находить возможности для расширения географии потенциальных доноров на институциональной или двусторонней основе, однако главный упор будет сделан на внутреннюю политику, нацеленную на экономическое развитие, расширение налоговой базы и повышение инвестиционной привлекательности, исходя из национального интереса страны”.

– В этом контексте проинформировал членов команды МВФ о нашем намерении в ближайшее время запустить пакет мер экономического характера, направленных на содействие экономическому росту Молдовы, – добавил он. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md