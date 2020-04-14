Администрация президента призывает политических деятелей отказаться от циничных целей, вредящих гражданам

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Администрация президента ответила на критику в адрес главы государства со стороны оппозиции из-за того, что Игорь Додон общался по телефону с председателем Конституционного суда Молдовы. В сообщении для прессы отмечается, что беседа имела место уже после принятия решения КС №39/2020 и исключительно для информирования президента из первоисточника о сути и юридических последствиях принятого решения, в особенности с точки зрения перспективы социального обеспечения сотен тысяч граждан, оказавшихся в затруднительном положении.

– Проведенная беседа никоим образом не касалась тайны голосования. Закон четко предусматривает, что решение о приостановлении действия опротестованного документа принимается голосами простого большинства. Таким образом, в отсутствие этих голосов данное решение не могло бы быть принято, – отмечается в заявлении администрации главы государства.

После беседы Игорь Додон публично озвучил сделанный из нее вывод для того, чтобы внести ясность для тех категорий населения, предпринимателей и, в целом, для всех граждан, которые ждали решений, прописанных в приостановленном законе.

– Несмотря на то, что в истории конституционализма РМ есть достаточно примеров, когда судьи КС публично высказывали свое мнение по поводу рассматриваемых дел, подобного политического ажиотажа в тех ситуациях не было. Повторим, что межинституциональный диалог Президента Республики Молдова вписывается в принцип разделения и сотрудничества властей, и показывает ответственность главы государства перед нацией. В связи с этим, выражаем надежду на то, что политические настроения будут перенаправлены в русло национального интереса и реальных нужд населения, ведь именно преодоление последствий эпидемии и реализация мер социального обеспечения должны консолидировать всех политических деятелей, которых мы призываем отказаться от циничных целей, вредящих гражданам, – заключается в сообщении для прессы.

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