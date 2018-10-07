Администрация президента окажет всю необходимую помощь семьям, пострадавшим от взрыва на Рышкановке

“Сейчас самое главное – не допустить, чтобы люди остались на улице в холодное время года”, отметил президент.

Глава государства запросил у всех оперативных служб полную информацию об обстоятельствах и последствиях взрыва в жилом доме № 11/5 на Московском проспекте.

– Выражаю искренние соболезнования родственникам погибших и сообщаю о своем решении оказать всестороннюю материальную помощь всем пострадавшим семьям, в особенности тем, кто лишился жилья. Сейчас самое главное – не допустить, чтобы люди остались на улице в холодное время года. Дал поручение администрации президента собрать сведения о пострадавших семьях, чтобы незамедлительно оказать им необходимую поддержку, – отметил он на своей странице в соцсети.

Напомним, по предварительным данным в результате взрыва в жилом доме погибли 3 человека, еще 6 получили ранения. Взрывной волной уничтожило квартиры на 14, 15, 16 и 17 этажах.