Администрация президента обратилась в КС: глава государства хочет узнать, должен ли он выдвигать кандидатуру на пост премьера (ВИДЕО)

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Администрация Президента Республики Молдова подала сегодня, 23 апреля, обращение в Конституционный суд по поводу того, должен ли глава государства выдвигать кандидатуру на должность премьер-министра в случае, когда у парламента нет руководящих органов и некому вносить этот вопрос в повестку заседания законодательного органа.

Как отметил подавший обращение советник президента Максим Лебединский, за 27 лет независимости Молдовы подобная кризисная ситуация, когда нет возможности избрать хотя бы председателя парламента, сложилась впервые. Вместе с тем, согласно статье 85 Конституции РМ, в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов Президент Республики Молдова после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить парламент. В то же время парламент может быть распущен в случае, если он не выразил вотум доверия правительству в 45-дневный срок после внесения предложения, и только после отклонения предложения не менее двух раз.

– Мы подали это обращение, чтобы узнать, обязан ли президент предлагать кандидатуру или кандидатуры премьер-министра в случае недееспособности парламента или невозможности депутатов собраться на заседание. От решения суда будут зависеть дальнейшие действия президента. Если суд решит, что президент обязан запустить эту процедуру, глава государства начнет консультироваться с фракциями по поводу выдвижения кандидатуры на пост премьера. Если же нет – президент не станет этого делать, – сказал советник главы государства.

Лебединский пояснил, что обращение в КС вызвано тем, что, поскольку у парламента нет руководящих органов, некому внести этот вопрос в повестку заседания и вообще сформировать повестку как таковую. В данной связи администрация главы государства хочет узнать, обязан ли президент взять на себя эти полномочия и начать консультации с фракциями по поводу кандидатуры премьер-министра.

– Конституция устанавливает, что если премьер-министр не избирается с двух попыток, парламент распускается. А если нет руководящих органов, председателя парламента, постоянного бюро, некому включить этот вопрос в повестку заседания. Поэтому президент хочет знать, должен ли он выдвинуть кандидатов на пост премьера, вне зависимости от того, есть руководящие органы парламента или нет, – добавил он.

Лебединский выразил надежду на то, что суд выскажется в этом отношении в течение самого ближайшего времени.

Ранее и сам глава государства комментировал обращение в КС, объясняя, чем оно вызвано.

– Если КС скажет, что президент обязан, то, скорее всего, через неделю или сразу после Пасхи я начну переговоры с фракциями, даже если нет руководства парламента, и выдвину кандидатуру на должность премьер-министра. Когда есть парламентское большинство – все понятно. Две партии выдвигают кандидатуру, и тогда проще. Если нет парламентского большинства, тогда мне придётся брать ответственность и думать, кого предлагать, а дальше пусть парламент разбирается, – говорил он.