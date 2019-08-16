Администрация президента намерена представить осенью концепт развития туристической индустрии в Молдове (ВИДЕО)

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Молдова становится довольно интересным, неизведанным до этого момента направлением. Развитие туристической индустрии позволит полностью изменить ситуацию в нашей стране, в первую очередь – экономическую инфраструктуру. Об этом президент страны Игорь Додон заявил в рамках передачи на общественном телеканале.

– Думаю, осенью администрация президента представит концепт развития туристической индустрии. Хочу привести лишь несколько цифр. Страны, подобные Молдове по возможностям и характеристикам, такие, как Армения, Грузия, привлекают ежегодно от 3 до 5 млн туристов. РМ официально в год принимает несколько сотен тысяч туристов. Что значит миллион туристов? Это значит, что миллиард долларов останется в стране. Если говорить о вине, например, что лучше для страны – чтобы миллион бутылок экспортировались в Россию или чтобы этот же миллион употребили русские, приезжающие в Молдову? Хорошо и так, и так, но все же лучше, чтобы они приезжали сюда. Это добавленная стоимость извне: если турист заказывает бутылку вина, ему, очевидно, потребуется, как говорят, закуска. Потребуется отель, нужны хорошие дороги. А это значит, что турист создает 5-6 рабочих мест, – пояснил президент.

По словам Игоря Додона, туристическая индустрия способна целиком изменить ситуацию в Молдове, которая становится довольно интересным, неизведанным до этого момента направлением.

– Молдова близко: из Москвы – 2 часа на самолете, и ты здесь. Уверен, что, если мы будем придерживаться такого подхода, миллион-два туристов смогут посетить Молдову. А 2 млн туристов – из Москвы, Брюсселя, Румынии, Украины – могут полностью поменять экономическую инфраструктуру. Будут процветать сельские населенные пункты, так как туристы приезжают не только в Кишинев. Они хотят увидеть Крикова, Старый Оргеев, Хынчешты, Комрат. Будет развиваться вся инфраструктура: и дороги, и т. д. HoReCa – только один из элементов системы. Мы должны применять более системный подход в этом смысле, – подытожил Игорь Додон.