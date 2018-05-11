Adidas окончательно проиграла иск к владельцу кишиневского бутика

Adidas окончательно проиграла иск к владельцу кишиневского бутика

Компания The Adidas International Marketing B.V. проиграла дело в Высшей судебной палате иск, поданный на владельца бутика на центральном рынке Кишинева.

Причиной для этого стало нарушение исключительных прав на товарные знаки Adidas: в бутике продавалась продукция компании, однако никакого контракта с ней заключено не было, пишет bizlaw.md.

Компания попросила суд запретить ответчику несанкционированное использование товарных знаков (импорт/экспорт, распространение и любой другой коммерческий акт), обязать ответчика самостоятельно уничтожить товар в его бутике и выплатить моральный ущерб в размере 110 тысяч леев, а также 25 000 леев в качестве комиссии адвокату.

Суд первой инстанции обращение Adidas International Marketing B.V. отверг. Такое же решение приняли и Апелляционная палата, и Высшая судебная палата, являющаяся последней судебной инстанцией в Молдове.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md