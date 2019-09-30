АЧС в Комрате: сколько дней продлится карантин

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Из-за вспышки африканской чумы свиней в Комрате объявлен карантин. В местном хозяйстве, где был зарегистрирован очаг АЧС, погибло 36 свиней, и ещё 4 были в дальнейшем умерщвлены.

Карантин в гагаузской столице был объявлен на 45 дней, передаёт gagauzinfo.md. На всех выездах из города работают дезинфекционные посты, где осуществляется обработка проезжающих автомобилей и их выборочный осмотр.

В Агентстве по безопасности пищевых продуктов Гагаузии отметили, что информации о новых очагах АЧС не поступало. В случае, если новых вспышек не будет выявлено, карантин в Комрате снимут.

– Если же будет зарегистрирован ещё один очаг заболевания, карантин будет продлён ещё на 45 дней. В случае появления третьего очага АЧС, по решению правительства все свиньи в населённом пункте будут умерщвлены, – отметили в НАБПП.

В настоящее время ветврачи совместно с сотрудниками полиции производят обход хозяйств с целью уточнения количества свиней и состояния их здоровья.