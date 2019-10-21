“Accent TV” становится “Первым в Молдове” и будет ретранслировать российский “Первый канал”

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Совет по телевидению и радиовещанию единогласно удовлетворил на сегодняшнем заседании запрос телеканала “Accent TV” о его переименовании в “Первый в Молдове”. Телеканал будет ретранслировать российский “Первый канал” на территории нашей страны.

Директор “Accent TV” Станислав Выжга рассказал на заседании СТР, что уже был подписан контракт о ретрансляции российского “Первого канала”, а также составлена сетка передач.

Стоит отметить, что до сих передачи российского “Первого канала” ретранслировались аффилированным экс-лидеру ДПМ Владу Плахотнюку каналом “Prime”. Ранее Государственная Дума РФ призвала “Первый канал” расторгнуть контракт с “Prime” после того, как демократами был принят так называемый Закон о запрете пропаганды и после того, как режим ДПМ не пустил в нашу страну многих российских журналистов.