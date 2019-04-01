А воз и ныне там: Социалисты требуют исполнения решения о выплате компенсаций на электричество жителям негазифицированных домов (ФОТО)

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По инициативе фракции социалистов в Мунсовете Кишинева 27 ноября 2018 года было принято решение о выделении ежемесячной компенсации в размере 25 % от счетов на оплату электроэнергии. Это решение касается жителей более чем сотни многоэтажных негазафицированых домов муниципия.

Однако несмотря на то, что с того момента прошло уже 4 месяца, данное решение МСК до сих пор не исполняется, что официально подтверждает Управление жилищно-коммунального хозяйства. Ведомство утверждает, что для применения положений регламента “нет механизмов”. Об этом на своей странице в соцсети написал мунсоветник ПСРМ Юрий Витнянский.

– Если исполнительная власть не нашла данных механизмов, необходимо принять соответствующие дополнения в регламент на заседании Муниципального совета. Фракция ПСРМ уже выступила с инициативой о включении данного вопроса в повестку дня следующего заседания совета. Это решение является очень важным. На сегодняшнем брифинге мы очередной раз подчеркнули, что людям необходимо создать такие условия, чтобы они сами отказались от использования газовых баллонов у себя дома, – подчеркнул он.