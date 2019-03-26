А у нас мальчик: автоледи, которой патрульные помогли добраться до роддома, благополучно родила

А у нас мальчик: автоледи, которой патрульные помогли добраться до роддома, благополучно родила

Беременная женщина, которой стало плохо за рулём, попросила полицейских отвезти её в больницу. Через некоторое время после госпитализации у неё родился сын.

По словам сотрудницы клинической больницы №1 Кристины Ипати, женщина родила через час после того, как её доставили в больницу сотрудники полиции, пишет protv.md. На свет появился здоровый мальчик весом 3,4 кг. Это третий ребёнок пациентки.

Женщина рассказала врачам, как всё произошло. У неё резко начались схватки и она решила отправиться в больницу самостоятельно. Когда болевые ощущения усилились, роженица решила попросить помощи у патрульных.

Ребёнок родился в срок. Известно, что муж женщины в настоящее время находится за границей.

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