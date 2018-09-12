А что говорит закон?

На вопросы читателей «АиФ в Молдове» отвечает Роман АРОНОВ, адвокат, магистр права.

Котируется ли наш диплом?

Признаётся ли в России диплом о высшем образовании, выданный Кишинёвским государственным университетом? Или нужны какие-то дополнительные подтверждения? Какие именно и где их получить? Л. Иванова, Кишинёв

– Для этого необходимо пройти этап подтверждения подлинности документа – нострификацию. Решение о признании и об установлении эквивалентности документов РМ о высшем и послевузовском профессиональном образовании принимается Министерством просвещения РФ. Признание и установление эквивалентности документов иностранных государств о высшем и послевузовском профессиональном образовании подтверждается свидетельствами о признании или эквивалентности документов. Эта процедура включает проведение экспертизы, принятие решения, оформление и выдачу свидетельства об эквивалентности. На основании экспертного заключения соответствующий орган выносит решение об установлении эквивалентности с выдачей соответствующего свидетельства.

Парковка во дворе

Какими статьями законодательства запрещена парковка внутри двора? Кого вызывать при нарушении? М. Патрашку, Штефан Водэ

– Кодекс РМ «О правонарушениях» (ст. 238 ч. (2) предупреждает: остановка или парковка в запрещённых местах влечёт наложение штрафа в размере от 150 до 300 леев с начислением двух штрафных очков. При выявлении данного правонарушения вызывайте сотрудников Национального инспектората патрулирования.

Сослали под чужим именем…

6 июля 1949 года мои родители были депортированы с тремя малолетними детьми в Курганскую область. Там мы прожили семь лет, а затем вернулись домой – в село Главан Дрокиевского района. 6 июля мне было несколько дней от роду. Родители не успели записать новорождённую в церковную книгу и не оформили свидетельство о рождении. Чтобы из-за отсутствия документов не отобрали младенца, папа предъявил свидетельство о рождении умершего сына от первого брака. Позже, при получении паспорта, который мне выдали без свидетельства о рождении, я, боясь дальнейших репрессий, указала дату рождения 29 августа 1949 года. То есть после депортации. Таким образом, никаких документальных подтверждений о моём пребывании с родителями в ссылке у меня нет. Хотя я с ними прожила с 1949 по 1956 годы в Курганской области. В первый класс пошла уже в селе Главан. Как мне доказать, что я была репрессирована? В. Крышмарь, Дрокия

– Жертвами политических репрессий считаются члены семей репрессированных лиц, в том числе дети, родившиеся в местах репрессий или по дороге к ним, а также лица, принуждённые или вынужденные следовать за своими родителями, родственниками, опекунами в ссылку или места особого содержания либо оставшиеся без их попечения и, конечно, дети казнённых в период политических репрессий.

Так что вам не надо доказывать, что вы были репрессированы. Для признания вас жертвой политических репрессий достаточно факта депортации ваших родителей.

Дымят в подъезде

Можно ли привлечь соседей к административной ответственности за курение в подъезде? Ф. Строев, Бельцы

– Закон знает, как наказать злостного курильщика, доставляющего дискомфорт своим соседям. Снимите на видеокамеру курильщика в процессе правонарушения, можно сделать фотоснимки. Обязательно заручитесь поддержкой двух свидетелей, готовых подтвердить реальность отснятого ролика или фотосессии. Напишите заявление в правоохранительные органы и приложите к нему отснятые материалы. Но прежде чем принимать карательные меры, хорошо бы повесить при входе объявление с информацией о том, во что обойдётся курение в подъезде, с указанием размера штрафа. А суммы внушительные. Курильщикам немаловажно знать, что штраф за курение в подъезде жилого дома для физических лиц составляет от 1500 до 2100 леев.

А вообще конфликты с соседями лучше разрешать без привлечения правоохранительных органов, если это возможно.

Верну ли я долг?

Одолжила знакомому некую сумму, расписку не взяла. Но есть свидетель передачи мной денег. Также есть переписка с должником в соцсетях о возврате долга, где он не отрицает, что брал деньги, но пока не может отдать. Есть ли у меня шанс вернуть долг? Д. Т., Бендеры

– По закону письменными доказательствами являются любые документы, акты, соглашения, договоры, справки, деловые письма или письма личного характера, иные материалы в форме словесной, цифровой, графической записи, а также полученные по факсу, электронной почте или по другим средствам связи либо иным способом, имеющим значение для разрешения дела и могущим подтвердить их достоверность.

Увы, ваша беседа с должником в интернете не будет являться доказательством в суде. Поскольку достоверность такого общения подтвердить невозможно. При регистрации в социальной сети идентификация пользователя не ведётся, а номер мобильного телефона, указываемый при регистрации, может быть оформлен на другого человека. Так что по одной лишь переписке в соцсетях вернуть свои деньги вы не сможете.

С кого спрашивать?

Мы, жители дома №15/1 на улице Г. Виеру, за услугу по обслуживанию дома платили 1 лей за 1 м². С июня наша ассоциация собственников приватизированного жилья повысила плату вдвое – до 2 леев за 1 м². Своё решение руководство ассоциации объяснило тем, что нечем платить персоналу. Жильцы обратились за разъяснением в претуру сектора Чеканы. Чиновники ответили: подавайте иск в суд на ассоциацию. Но с кого спрашивать, если ассоциация признана банкротом? Что нам делать? Для сравнения: моя плата за обслуживание дома увеличилась с 66 леев и 70 банов до 133 леев 40 банов. Разница ощутимая! Л. Литянская, 80 лет, Кишинёв

– Повышение платы за обслуживание дома оформляется специальным актом ассоциации собственников приватизированного жилья. Акт общего собрания жильцов ассоциации отражает решения, принятые на собрании собственников. Если не все согласны с принятым распоряжением, они имеют право оспорить его, обратившись в судебные инстанции. Протокол общего собрания собственников многоквартирного дома оспаривается, если есть веские причины – нарушен регламент составления акта или принят с ошибками и нарушениями.

Решение общего собрания собственников ассоциации обязательно для всех, проживающих в доме, и для тех, кто не проголосовал, не присутствовал и даже голосовал против. Решение вступает в силу по большинству голосов. Несостоятельность ассоциации не является препятствием для обжалования соответствующего решения в суде.

Компенсация за гибель отца

Может ли Министерство обороны Румынии, если я туда обращусь, оказать мне материальную помощь или выделить компенсацию за моего отца, который был призван в 1941 году в румынскую армию и в 1944-м погиб? Мой 25-летний отец ушёл воевать, оставив двух малолетних деток и недостроенный дом. У. Руснак, Резина

– Меры социальной поддержки членов семей погибших (умерших), инвалидов войны, призванных в румынскую армию, ветеранов боевых действий регламентируются соответствующим законодательством Румынии. По этому поводу советую вам обратиться с заявлением в посольство Румынии в РМ. К заявлению необходимо приобщить документы, подтверждающие факт призыва и гибели вашего отца в период нахождения на действительной военной службе в румынской армии.

Подготовила Татьяна СОЛОВЬЁВА