Обнародован график выпускных экзаменов 2018 – 2019 учебного года

Министерство образование утвердило график выпускных экзаменов для учащихся начальных классов, гимназии и кандидатов на получение степени бакалавра.

В бакалаврской сессии учащиеся будут сдавать обязательные экзамены по языку обучения, иностранному языку, пишет tv8.md. В иноязычных школах обязательными являются экзамены по государственному языку и литературе, а также по профильному предмету: для реального профиля – по математике; для гуманитарного – по истории, а также тестирование для кандидатов по профилям искусства, спорта или технологии.

Кроме обязательных предметов, кандидаты будут сдавать экзамен по учебному предмету, предложенному по выбору: география, физика, химия, биология, математика, история или информатика.

Расписание национального тестирования в начальной школе:

14 мая (вторник) – государственный язык и литература (для иноязычных) – устно;

16 мая (четверг) – математика;

21 мая (вторник) – язык обучения;

23 мая (четверг) – родной язык и литература (украинский / болгарский / гагаузский).

Расписание выпускных экзаменов для гимназий:

3 июня (понедельник) – государственный язык и литература (для иноязычных);

6 июня (четверг) – математика;

10 июня (понедельник) – язык обучения;

13 июня (четверг) – история румын и всемирная история.

Расписание бакалаврской сессии:

4 июня (вторник) – государственный язык и литература (для иноязычных);

7 июня (пятница) – язык обучения;

11 июня (вторник) – иностранный язык;

14 июня (пятница) – математика (реальный профиль); история (гуманитарный профиль); искусство (художественный профиль); спорт (спортивный профиль);

18 июня (вторник) – экзамен по выбору (география, физика, химия, биология, математика, история, информатика); 21 июня (вторник) – украинский / болгарский / гагаузский язык (реальный и гуманитарный профиль).