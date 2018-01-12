98 молдавских мам рассказали о своем негативном опыте контактов с врачами во время беременности (DOC)

Петиция с жалобой на низкое качество медицинских услуг в Молдове была отправлена в правительство.

В этом обращении почти сотня женщин, прошедших через беременность и роды в медучреждениях страны, рассказали о том, что им пришлось претерпеть. По их словам, они встретились с несвоевременным оказанием медпомощи либо и вовсе в отказе от ее предоставления, о вымогательстве денег со стороны медперсонала за услуги, которые по закону должны предоставляться бесплатно. Приходилось им сталкиваться также с грубостью медперсонала и даже с неправильно поставленным диагнозом и как следствие ухудшением состояния вплоть до потери ребенка.

Авторы петиции просят от правительства принять срочные меры для исправления ситуации, предлагая и конкретные действия. В исполнительном органе пообещали позднее выступить с ответной реакцией.

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