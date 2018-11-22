91-летняя старушка сгорела в собственном доме в Дрокии

Пожилая женщина погибла в результате пожара, вспыхнувшего в её доме сегодня около 08:26. Инцидент произошёл в селе Моара де Пятрэ в Дрокиевском районе.
По словам полиции, односельчане погибшей увидели, что дом охвачен огнём, и поспешили прийти на помощь. Пламя уничтожило одну комнату, где позже и было найдено тело женщины.
Жертвой оказалась 91-летняя старушка, которая и была владелицей дома. Соседям удалось потушить пожар до прибытия пожарных, сообщает deschide.md.
Обстоятельства инцидента выясняются.
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