91-летняя старушка сгорела в собственном доме в Дрокии

Пожилая женщина погибла в результате пожара, вспыхнувшего в её доме сегодня около 08:26. Инцидент произошёл в селе Моара де Пятрэ в Дрокиевском районе.

По словам полиции, односельчане погибшей увидели, что дом охвачен огнём, и поспешили прийти на помощь. Пламя уничтожило одну комнату, где позже и было найдено тело женщины.

Жертвой оказалась 91-летняя старушка, которая и была владелицей дома. Соседям удалось потушить пожар до прибытия пожарных, сообщает deschide.md.

Обстоятельства инцидента выясняются.