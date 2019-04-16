90 судебных заседаний отменили после сообщения о бомбе в Апелляционной палате

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90 судебных заседаний, запланированных на сегодня в столичном Апелляционном суде в промежуток с 10:50 до 12:30, были отменены. Всё случилось после того, как неизвестный позвонил в службу 112 и объявил, что здание заминировано.

Звонок в полицию поступил в 10:40. В течение нескольких минут все сотрудники и иные лица, пришедшие на судебные заседания, были из здания эвакуированы, пишет tv8.md. В настоящее время на месте всё ещё работают сапёры.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.