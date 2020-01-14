90 случаев кори было зарегистрировано в прошлом году в Молдове

90 случаев кори было зарегистрировано в прошлом году в Молдове

В течение 2019 года на территории Молдовы было подтверждено 90 случаев кори. Это почти в 4 раза меньше по сравнению с 2018 годом, когда было зарегистрировано 340 случаев кори.

Так, в прошлом году в Кишинёве было выявлено 58 случаев, в Дрокии – 18, в Окнице – 6, в Яловенах и Бричанах – по 2 случая, в Единцах, Штефан-Водэ, Глодянах и Дондюшанах – по одному случаю.

Стоит отметить, что с начала 2020 года в Молдове не было зарегистрировано ни одного случая кори, передаёт publika.md.

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