9 врачей и 3 представителя фармкомпаний могут угодить в тюрьму за организацию сбыта залежавшихся лекарств

Национальный антикоррупционный центр завершил и передал в суд дело, возбуждённое в отношении 9 врачей и 3 представителей фармацевтических компаний, которые организовали преступную схему по сбыту медицинских препаратов.

Согласно материалам дела, агенты фармкомпаний договорились с врачами, чтобы те за определённую плату продвигали их препараты, которые залежались на полках аптек, а в некоторых случаях даже с истёкшим сроком годности, сообщает пресс-служба НАЦ.

Схема работала следующим образом: представители фармацевтических компаний находили и убеждали некоторых врачей за денежные вознаграждения назначать пациентам конкретные препараты из аптечных запасов. В свою очередь, сотрудники медучреждений назначали эти лекарства пациентам, а также указывали конкретную аптеку, где можно их приобрести, несмотря на то, что они должны выписывать в рецепте только активное вещество, а не наименование препарата. Кроме этого, были и случаи, когда медики выписывали конкретный препарат в связи с приближением конца его срока годности. Взамен горе-врачи систематически получали денежные вознаграждения, подарки и даже оплаченные поездки за границу.

В ходе обысков, проведённых в феврале этого года, сотрудники НАЦ обнаружили деньги и подарки, предназначенные для оплаты медперсонала за продвижение фармацевтической продукции. Кроме этого, были найдены списки вовлечённых в преступную схему врачей, места их деятельности, а также препараты, которые они должны были назначать пациентам и суммы заработанных таким путём денег. В то же время были изъяты и рецепты с печатями с назначенным фармацевтическим препаратом, но без обозначения имени пациента.

В связи с этим в отношении 9 врачей было возбуждено уголовное дело за получение незаконного вознаграждения за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения, а в отношении фармкомпаний – за злоупотребление служебным положением.

В ходе расследования все представители фармкомпаний признали свою вину и возместили нанесённый ущерб в размере 365 900 леев. Если суд признает их виновными, то им грозит штраф в размере от 32 500 до 57 500 леев или тюремное заключение до 3 лет в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок от 2 до 5 лет.

Что касается врачей, то 4 из 9 обвиняемых признали свою вину и им грозит штраф в размере от 27 500 до 37 500 леев или общественные работы от 120 до 180 часов. Если суд примет другое решение, то фигурантам дела предстоит покрыть судебные расходы в размере 250 000 леев.