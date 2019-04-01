9 случаев кори были подтверждены в Кишиневе на прошлой неделе

9 случаев кори были подтверждены в Кишиневе на прошлой неделе

С 23 до 28 марта в Кишиневе были лабораторно подтверждены 9 случаев заболевания. Информация была представлена на оперативном заседании в примэрии. 

8 случаев кори были выявлены у детей из одной семьи, которые вернулись из Румынии. На сегодняшний день в больнице остается один ребенок, тогда как остальные были выписаны, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Еще один случай заболевания был зарегистрирован у 30-летнего мужчины, который накануне побывал в Дубае.

Примечательно, что ни один из заболевших не был вакцинирован от кори. Мать детей неоднократно отказывалась от вакцинации, а также от их госпитализации, когда болезнь уже была подтверждена.

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