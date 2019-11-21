9 результатов визита Иона Кику в Москву

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Вчера, 18 ноября, правительственная делегация во главе с Ионом Кику совершила визит в РФ. В его ходе состоялись встречи с главой российского правительства Дмитрием Медведевым и с руководством «Газпром».

По прилёту Ион Кику провёл брифинг в аэропорту, на котором рассказал о 9 важных результатах поездки.

1. Возобновлен стратегический диалог с Россией на уровне правительств;

2. Российская сторона поддержит реформы в Молдове, в том числе реформу юстиции, потому как также заинтересована в защите инвестиций и благоприятном инвестиционном климате;

3. По газу – договорились о существенном уменьшении цены на поставки газа с 1 января 2020 года: с 235 до 173 долларов. Также обсудили варианты поставки газа в Молдову после 1 января, если Россия и Украина не придут к необходимой договорённости;

4. Договорились о начале процесса, который должен привести к полной либерализации торговли с Российской Федерацией. На данном этапе речь идёт об увеличение категорий товаров, которые беспошлинно поставляются в РФ, с пяти до десяти. Таким образом, будет покрыто практически 70% номенклатуры молдавских товаров, которые идут экспортом в Россию.

5. Достигнута договорённость о продлении с 1 января 2020 режима беспошлинной торговли по всем категориям товаров, которые экспортируются в таком режиме сейчас.

6. Договорились о расширении списка компаний, как из сельскохозяйственного и плодоовощного сектора, так и винодельческих, которые могут экспортировать свою продукцию на рынок Российской Федерации. Для этого молдавские и российские власти активизируют сотрудничество для проверки качества и допуска большего количества компаний в качестве экспортёров на российский рынок.

7. Решен вопрос транспортников, а именно так называемых «дозволов» – российская сторона предоставит как минимум 1000 авторизаций, что позволит покрыть текущие потребности. Что касается прикрытия коррупционных схем, связанных с распространением данных разрешений, – молдавская сторона заверила российскую, что транспортникам будут выдаваться «дозволы» прямо на границе посредством Таможенной службы, и весь процесс будет максимально транспарентным.

8. Договорились о начале процесса подготовки и выработки механизма вывоза боеприпасов из Приднестровья. Процедура будет максимально транспарентной для всех стран, в том числе для всех заинтересованных зарубежных партнёров.

9. Получено принципиальное согласие российской стороны о выделении Молдове кредита на сумму 500 миллионов долларов на инфраструктурные проекты, в первую очередь на модернизацию транспортной инфраструктуры, строительство дорог. Министерства финансов двух стран согласуют условия кредита, а финальное решение будет принято только исходя из интересов Республики Молдова.