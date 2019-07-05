9 новых случаев подозрения на корь выявлены по стране

9 новых случаев подозрения на корь выявлены по стране

В Национальном агентстве общественного здравоохранения объявили об 1 подтверждённом и 9 случаях подозрения на корь. Случай кори был подтверждён лабораторными исследованиями у пациента из Кишинёва.

3 случая под подозрением зарегистрированы также в столице, а 6 других случаев – в Дрокии, пишет realitatea.md.

С начала года подтверждено 47 случаев заболевания корью, из которых 20 – у пациентов, посетивших другие страны. В 2018 году было зарегистрировано 340 подтверждённых случаев заболевания корью.

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