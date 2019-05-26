9 молдаван задержаны по подозрению в ограблении турецкого олигарха

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На северо-западе Турции на известного олигарха неизвестные напали в его собственном доме. Спустя 4 дня были задержаны 9 граждан Молдовы, подозреваемые в совершении преступления.

В ночь на 18 мая были взяты в заложники и избиты гражданин Турции и его супруга, пишет rusturkey.com. После продолжительных пыток преступники в масках забрали ценности и скрылись.

В результате следствия было установлено, что преступники проникли на территорию виллы через повреждённую заранее металлическую сетку садового ограждения. Через несколько часов после ограбления была задержана подозреваемая гражданка Молдовы, которая работала в 2014 году гувернанткой в семье потерпевших. Женщина дала показания, на основании которых полиция предоставила данные Интерполу об остальных подозреваемых, пишет источник.

Объявленных в международный розыск грабителей задержали на болгарско-турецкой границе. Разыскиваемых Интерполом 8 граждан Молдовы поместили в тюрьму Софии.