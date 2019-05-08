9 мая на некоторых улицах Тирасполя перекроют движение

В связи с проведением праздничных мероприятий 9 мая в Тирасполе будет перекрыто дорожное движение на некоторых улицах, пишет mvdpmr.org. Также будут проведены меры, направленные на исключение парковки автотранспорта в следующих границах:

– с 8:00 до 22:00 – по ул. Шевченко (от ул. К. Маркса (проездная) до ул. Свердлова (проездная);

– с 8:00 – по ул. 25 Октября (от ул. Ленина (проездная) до пер. Днестровский (проездной). Движение будет открываться по мере прохождения колонн “Бессмертного полка”;

– с 10:30 до 13:00 – для прохождения колонн “Бессмертного полка” будет перекрываться движение транспорта по ул. 25 Октября (от пер. Днестровский), по ул. Правды, по ул. К. Либкнехта до входа на территорию ОГРВ;

– с 8:00 до 22:00 – для проведения праздничных мероприятий и салюта будет перекрыто движение по площади им. А. В. Суворова (от ул. Луначарского (проездная) до пер. Днестровский (проездной).