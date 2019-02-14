9 мая – День Победы! Социалисты отменят скандальное решение парламента о праздновании Дня Европы (ВИДЕО)

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Партия социалистов намерена добиться в парламенте нового созыва отмены решения прошлого законодательного органа о праздновании Дня Европы одновременно с Днем Победы 9 мая. Об этом в рамках пресс-конференции заявил кандидат в депутаты ПСРМ по одномандатному округу №28 Влад Батрынча.

Он подчеркнул, что социалисты осуждают попытки властей страны переписать историю и разрушить оставшиеся в нашей стране памятники истории и архитектуры.

– То, что власти делают с историей, – это опасно. Это ненормально, чтобы каждая власть интерпретировала историю так, как хочет. Мы должны понимать и принимать историю такой, какой она была, со всеми плюсами и минусами, со всеми событиями. 9 мая – это День Победы. Молдова вместе с другими странами участвовала в войне, в которой погибли тысячи людей. И тем, кто навязывает нам День Европы, хочу сказать, что без Дня Победы не было бы и Европы. Даже Германия каждый год 9 мая просит прощение за то, что было. А в Молдове считают, что могут дать другое название этому дню, – сказал Батрынча.

Социалист также осудил тот факт, что власти страны до сих пор не удосужились отремонтировать Мемориал воинской славы “Вечность”, а также другие памятники, находящиеся в ужасном состоянии. После выборов ПСРМ намерена разрешить и этот вопрос.

В свою очередь кандидат в депутаты ПСРМ Эдуард Смирнов рассказал о мероприятиях, которые социалисты ежегодно проводят и будут проводить по случаю Дня Победы. А Олег Савва, баллотирующийся в парламент по Фалештскому району, напомнил, что формирование предложило целый ряд инициатив, направленных на улучшение социального положения ветеранов войны. Все они будут приняты после того, как социалисты выиграют выборы и придут к власти.

