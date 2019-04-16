9 лет тюрьмы получил пьяный водитель, оставивший умирать на дороге сбитую женщину

0

Водитель, который в конце 2016 года сбил женщину-велосипедиста и покинул место происшествия, был приговорён к 9 годам заключения с лишением права управлять транспортными средствами в течение 5 лет.

Трагедия произошла вечером 20 декабря 2016 года в селе Хаджимус Каушанского района. Подсудимый, находившийся за рулём Volkswagen в нетрезвом состоянии, сбил жительницу села, ехавшую на велосипеде. После аварии мужчина покинул место происшествия, оставив жертву умирать в кювете.

Бездыханное тело обнаружил сын погибшей, который отправился искать мать после того, как та перестала отвечать на телефонные звонки. Женщине было 54 года, она работала продавцом в местном магазине. Тем вечером она направлялась к дому после рабочей смены.

Вскоре водитель был задержан по месту проживания. На его машине были обнаружены следы крови. Мужчина прошёл тест на алкотестере, который показал 1,00 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. 32-летний местный житель ранее был судим за совершение грабежа.

Помимо тюремного срока, подсудимый должен выплатить потерпевшей стороне моральный и материальный ущерб в размере 110 тыс. леев, а также 1 600 леев в пользу государства за судебные издержки.