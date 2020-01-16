9 лет отсидит в тюрьме мужчина, забивший до смерти родную тётю

9 лет отсидит в тюрьме мужчина, забивший до смерти родную тётю

Генеральная прокуратура объявила о вынесении приговора в отношении 25-летнего мужчины, который до смерти забил родственницу, у которой проживал в Кагуле.

61-летняя тётя обвиняемого была недовольна поведением племянника, в том числе тем, что мужчина приходил домой поздно. Согласно материалам дела, она попросила его покинуть предоставляемое жилище. В ответ на это в ночь с 25 на 26 августа 2019 года парень сильно избил женщину, вследствие чего она скончалась.

Молодой человек пытался скрыть следы преступления: он запер труп в доме, а сам стал жить в пристройке. Однако на третий день после случившегося соседи почувствовали неприятный запах и обратились в полицию.

Мужчина признал свою вину. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 9 лет.

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