9 краж и столько же ДТП зарегистрировали за неделю в Гагаузии

0

С 18 по 25 марта на территории Гагаузии было зарегистрировано 164 сообщения о преступлениях и иных правонарушениях. За отчётный период также было выявлено: 1 грабёж, 9 краж, 2 случая мошенничества, 1 факт незаконного оборота наркотиков, 4 случая хулиганства и 15 возгораний. Помимо этого, сотрудниками Инспектората полиции Комрат были задержаны 2 уголовных преступника из числа объявленных в розыск.

На дорогах Гагаузии произошло 9 ДТП, одно из которых с пострадавшим. Основной причиной аварий послужило несоблюдение правил дорожного движения, невнимательность водителей и техническое состояние автотранспорта, пишет upatogagauzia.md.

В результате проведённых профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения, было выявлено 8 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также было зарегистрировано 7 нарушений ПДД.