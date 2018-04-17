9 человек в изоляторе, 10 – в пенитенциаре: статистика НАЦ за прошедшую неделю

9 человек в изоляторе, 10 – в пенитенциаре: статистика НАЦ за прошедшую неделю

На протяжении прошлой недели в Национальный антикоррупционный центр поступили 55 звонков, из которых лишь 4 являются в компетенции данного ведомства.

В изоляторе НАЦ на данный момент находятся 9 человек, которые проходят обвиняемыми по ряду дел. 10 человек находятся в пенитенциаре, а еще 23 – под домашним арестом.

Также за неделю был наложен секвестр на имущество семи обвиняемых, общая стоимость его составила 4593878 леев. В то же время вследствие двух финансовых анализов было выявлено 400 земельных участков, подлежащих аресту.

В канцелярии НАЦ за указанный период времени были зарегистрированы 731 материал, находятся в работе 40 экспертиз, и еще 27 проектов будут подвергнуты экспертизе.

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