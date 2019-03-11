9 человек погибли в авариях в Кишиневе с начала этого года

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С начала этого года в Кишиневе произошло 176 ДТП. В их результате погибли 9 человек, 198 получили травмы различной степени тяжести.

Информация была представлена на оперативном заседании в примэрии. По словам замначальника Инспектората полиции Кишинева Силвиу Мушука, и число зарегистрированных ДТП, и количество пострадавших в них меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Напомним, что смертельное ДТП произошло на прошлой неделе в Бачой. Там насмерть был сбит пешеход, который переходил дорогу вне “зебры”.