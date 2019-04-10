9 человек нарушили режим приграничной зоны за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 9 человек нарушили режим КПП;
- 1 попытка незаконного провоза товаров;
- 5 иностранцев превысили срок пребывания на территории Молдовы;
- 11 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
- 2 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 41 770 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 21 023. Из общего числа людей, пересекающих границу, 24 586 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 336 пересечения, среди которых 6 020 автомобилей с молдавскими номерами.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 7 201 пересечение,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 689 пересечений,
- КПП «Атаки» – 5 624 пересечения,
- КПП «Скуляны» – 4 662 пересечения,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 228 пересечений,
- КПП «Кагул» – 2 042 пересечения,
- КПП «Крива» – 2 021 пересечение,
- КПП «Костешты» – 1 346 пересечений,
- КПП «Паланка» – 1 291 пересечение,
- КПП «Вулканешты» – 1 143 пересечения.
В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.
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