88,9% граждан считают, что украденный миллиард не вернется в Молдову

Об этом свидетельствуют данные “Барометра общественного мнения”, которые были представлены сегодня в столице.

Согласно итогам исследования, в совокупности 88,9% граждан сомневаются в том, что украденные деньги будут возвращены в страну. Обратного мнения придерживаются всего 6,2%.

Опрос проводился с 18 ноября по 5 декабря. В нем приняли участие 1113 человек. Погрешность исследования составляет +/-2,9%.

Ранее стало известно, что в отчете KROLL, посвященном расследованию “кражи века”, граждане увидят только краткое содержание.