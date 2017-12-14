27

88,9% граждан считают, что украденный миллиард не вернется в Молдову

88,9% граждан считают, что украденный миллиард не вернется в Молдову

Об этом свидетельствуют данные “Барометра общественного мнения”, которые были представлены сегодня в столице. 

Согласно итогам исследования, в совокупности 88,9% граждан сомневаются в том, что украденные деньги будут возвращены в страну. Обратного мнения придерживаются всего 6,2%.

Опрос проводился с 18 ноября по 5 декабря. В нем приняли участие 1113 человек. Погрешность исследования составляет +/-2,9%.

Ранее стало известно, что в отчете KROLL, посвященном расследованию “кражи века”, граждане увидят только краткое содержание.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md