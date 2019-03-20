850 евро за водительские права: за торговлю влиянием задержан житель Единец

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Мужчина из Единец был задержан сотрудниками НАЦ и антикоррупционной прокуратуры по подозрению в торговле влиянием. Задержанный получил 850 евро за помощь в получении водительских прав.

По словам доносчика, подозреваемый требовал деньги под предлогом оказания влияния на членов экзаменационной комиссии. Он пообещал организовать успешную сдачу экзаменов на получение водительских прав категории B.

Подозреваемый был задержан на 72 часа. Если его вина будет доказана, мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.