83 освобождённых и 56 новых арестованных: статистика молдавских тюрем за неделю

На прошлой неделе, с 10 по 17 сентября, в пенитенциарах Молдовы находились в общей сложности 7 117 человек.

Об этом говорится в официальной статистике Национальной администрации пенитенциаров. В этот период 83 человек были освобождены, 56 – арестованы и помещены в изоляторы уголовного преследования, 984 – добровольно задействованы в работе.

Также в больницу пенитенциара в Прункул по состоянию здоровья были отправлены и получили лечение 32 заключенных. Для обследования в лечебные учреждения были доставлены 6 заключенных, также было осуществлено 5 вызовов службы 112 для оказания экстренной медицинской помощи.

В рамках борьбы с предотвращением проникновения в пенитенциары запрещенных предметов был обнаружен мобильный телефон и множество аксессуаров, а также один пакет с веществом, предположительно являющимся наркотиком, и 2 таблетки с надписью «В-8». Гражданские лица, подозреваемые в попытке передаче этих объектов, задержаны и переданы полиции.